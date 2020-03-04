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04 Mart 2020 Çarşamba 11:43

Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak’ta Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizi de etkileyen deprem nedeniyle, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini Ziyaret Etti
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Deprem nedeniyle ilimiz Battalgazi İlçesine bağlı Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediği ile ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Aydın Baruş’un mahalle incelemelerine Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç, Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Alışık, Tandoğan Mahallesi Muhtarı Yusuf Gökalp ve Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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