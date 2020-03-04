Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini Ziyaret Etti

Deprem nedeniyle ilimiz Battalgazi İlçesine bağlı Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediği ile ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Vali Aydın Baruş’un mahalle incelemelerine Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç, Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Alışık, Tandoğan Mahallesi Muhtarı Yusuf Gökalp ve Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli eşlik etti.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)