Vali Baruş, FKA Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Elazığ’da düzenlenen Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısına; Bingöl Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ekinci, Vali Aydın Baruş, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Arslan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bingöl Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ekinci, Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Elazığ’ da bir araya geldiklerini belirterek, “Toplantımızın başında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kendisinden teslim aldığım Tunceli Valimiz Sonel’e Ajansımıza ve bölgemize yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bingöl Valisi Ekinci, toplantıda Ajansın 2020 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programlarına ilişkin hususları değerlendireceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“2020 yılında yürütülmesi planlanan faaliyetler ile destek programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirme sonuçları ve bölgemizde turizm ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik Ajansımız kaynakları marifetiyle geliştirilen büyük ölçekli güdümlü proje başvuruları toplantımızda görüşülecektir. Kalkınma Ajansları koordinasyonunda gerçekleştirilecek Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması (Yer-Mek) kapsamında bölgemizde yürütülecek faaliyetlere ilişkin hususlar ile 2019 yılında “Mesleki Eğitim” teması altında gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek faaliyetler toplantımızda görüşülecektir.”

Toplantıda Fırat Kalkınma Ajansının devam eden faaliyetleri ile ilgili konular ve diğer gündem maddelerinin görüşüleceğini ve bazı idari konularla ilgili kararlar alınacağını kaydeden Bingöl Valisi Ekinci, “Toplantımızın ve kararlarımızın Ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)