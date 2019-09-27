Vali Baruş Geleneksel Bursa Anadolu Günleri'ni Ziyaret Etti

25-28 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak Anadolu'nun birçok yöresinden çok sayıda aktivite ile dolu dolu geçmesi planlanan organizasyonu ziyaret eden Vali Baruş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Bursa İl Dernekler Federasyonunun 4.sünü organize ettiği Anadolu günlerindeyiz. Stantlarımızı gezdik. Malatya çok güzel bir katılım sağlamış. Bu katılımın sağlanmasında da Bursa Malatyalılar Derneği Başkanı Ali Bozkurt Bey çok çaba sarf ettiler, arkadaşlarımızla birlikte çalıştılar. Burada Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, ilçelerimizin stantları var. Güzel bir stant kurulmuş ki organizasyon alanının girişinde bizi karşılıyor. Burada Malatya güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Umarım ki önümüzdeki yıllarda diğer ilçelerimizde daha geniş daha, güzel bir sunumla buraya katılırlar. Ayrıca 28 şehrimiz katılıyor bu organizasyona. Bu 28 ilimizin burada temsil edilmesi Bursa’nın birlik ve bütünlüğü açısından önemli bir vesiledir diye düşünüyorum. İnşallah tüm Bursalılar buraya gelip ziyaret ederler. Buradaki temsil edilen illerimizin temsilcileriyle, vatandaşlarıyla dostluk havası içerisinde, kardeşlik havası içerisinde sohbet etme imkânı bulurlar. Güzel bir organizasyon olmuş. Özellikle hafta sonuna tekabül eden kısmında da buraya bütün Bursalıların ilgi göstereceğini düşünüyorum. Bursa’da yaklaşık 20.000 Malatyalı yaşıyor. Buradaki stantlarımız Bursa’da yaşayan Malatyalılarımız içinde burada hemşerileriyle buluşmak ve Malatya’nın havasını teneffüs etme anlamında bir fırsat verecektir. Bursa’da yaşayan tüm Malatyalı kardeşlerimizi buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler hemşerileriyle kucaklaşsınlar, gurbette yaşamanın efkârını da en azından bir müddet atsınlar.

Malatya adına bu organizasyona katkı sağlayan başta Malatyalılar Derneği Başkanımız Ali Bozkurt’a, Bursa İl Dernekler Federasyonunun Başkanına ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Günleri münasebetiyle Bursa’da bulunan Vali Baruş Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaretinde yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Baruş, yaptığı konuşmada “Başkanımızla birlikte Anadolu Günleri ziyaretimizde Malatyalılarla bir araya geldik. Bursa’daki Malatyalıların yekpare vücut halinde hareket etmesi, kardeşlik duyguları içerisinde olması bizi çok sevindirdi. Aynı zamanda Malatyalıların Bursa kültürüne olan entegrasyonunun son derece sıcak olduğunu görmekte de bizi çok memnun etti. Çünkü Büyükşehir Belediyemizle dernekler arasındaki ilişkinin pozitif olması şehrin birliğine, beraberliğine katkı sunmaları açısından çok önemli. Bursa tabii kültürler mozaiği bir şehir, hakikatten Türkiye’nin ve Anadolu’nun birlik beraberliğini çok iyi yansıtan bir şehir. Çok değişik kültürlerin bir araya geldiği, birlikte barış içerisinde yaşamayı başarabildikleri bir şehir. Onun için de Malatyalılar olarak buna katkı sunan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İl Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona da Büyükşehir Belediyemizin çok büyük katkıları oldu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a da tekrar teşekkür ediyorum. Kendilerini de Malatya beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)