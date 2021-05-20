Vali Baruş, Gençlik Haftası Sergi Açılışına katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malatya Beydağı Gençlik Merkezi’nde çeşitli atölyelerde gençler tarafından yapılan ürünler ile ilgili sergi açılışına katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen sergi açılışını Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ve protokol üyeleri yaptılar.

Vali Aydın Baruş yaptığı açılış konuşmasında, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası münasebetiyle Malatya’da Gençlik Merkezlerimizde faaliyet gösteren değerli gençlerimizin yapmış olduğu resimler ve ortaya koydukları değerli ürünlerinin sergileneceği sergimizi bu gün alışveriş merkezinde tüm sanatseverlerin, vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Pandemi tedbirleri nedeniyle sınırlı etkinliklerin yapılabildiği bu haftada gençlerimizin ortaya koymuş olduğu bu ürünler gerçekten bizim için çok değerli. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek, yüceltecek olan sizlersiniz’ diyerek gençlere hitap etmişti. Onun emanetini, atalarımızın bu vatan uğruna kanlarını, canlarını feda eden ceddimizin Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin hem eğitimlerine en iyi şekilde devam etmeleri hem de bu sanat ürünlerini ortaya koymaları bizleri gururlandırdı. Bu münasebetle sergide sergilenecek eserlerde emeği geçen tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Burada bulunan sanatseverlere ve müzik dinletisi sunacak olan geçlerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

Kurdele kesiminin ardından sergide sunulan eser ve çalışmaları tek tek inceleyerek bilgi alan Vali Baruş protokol ile birlikte Gençlik Merkezi Müzik korosu tarafından seslendirilen müzik dinletisini izledi.

Beydağı Gençlik Merkezi’nde yıl boyunca çeşitli atölyelerde yapılan ürünlerin sunulduğu sergiyi 20-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde pandemi kuralları çerçevesinde tüm vatandaşlarımız ziyaret edebilecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)