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23 Ocak 2020 Perşembe 15:50

Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Yatırımlarını İnceledi

Vali Aydın Baruş, Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile yapılması planlanan yatırım alanlarını inceledi.

Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Yatırımlarını İnceledi
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Melekbaba Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Hanımın Çiftliği Mahallesi, Karahan Mahallesi ve Battalgazi Mahallelerinde yapılması planlanan alanları yerinde inceleyerek İl Müdürü Ebubekir Kayhan’dan bilgiler aldı.

İspendere İçmelerine geçen Vali Baruş’u burada Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve yetkililer karşıladı. İspendere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi ve Araştırma Merkezini gezerek Başkan Güder’den bilgiler aldı.

Ardından Battalgazi Yaşam Merkezini gezerek incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, “Battalgazi ilçemizde yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Belediye Başkanımız Osman Güder ile küçük bir gezide bulunduk. Battalgazi ilçemize çok güzel bir yaşam merkezi kazandırılmıştı. Eylül ayında hizmete açılmış ve o günden beri de vatandaşımız tarafından teveccüh görerek, faaliyetine aralıksız şekilde devam ediyor. Çok nezih ve temiz bir mekân olmuş. Vatandaşlarımızın maddi olarak da çok rahat bir şekilde karşılayabileceği bir aidat sistemi şeklinde burada yediden yetmişe, çocukluk çağından gençliğe, yaşlılarımıza kadar insanlarımızın istifade edebileceği alanlar oluşturulmuş. Gerek yüzme havuzları, gerek fitness salonları, gerek kafeterya imkânları, gerekse gençlerimizin, çocuklarımızın sanatsal ve sportif alanda istifade edebileceği alanlar oluşturulmuş. Çok güzel bir yaşam merkezi olmuş. Yoğun şehirleşme ile birlikte insanlar yaşadıkları konutlarda sıkılıyorlar. İnsanımız bu tür alanlara ihtiyaç duyuyor. Böyle merkezlerin oluşturulması, modern şehirlerin oluşturulması anlamında da oldukça önemli. Bu anlamda Battalgazi ilçemizin şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Böyle mekânların oluşturulması, şehrimize kazandırılması çok önemli. Bu mekânları görmekten dolayı oldukça memnun kaldım. Bu anlamda Osman Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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