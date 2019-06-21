Vali Baruş, Geri Gönderme Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Vize ihlalinde bulunan ve suça karışan yabancıların sınır dışı edilinceye kadar barınmalarının sağlanacağı, 250 kişilik kapasiteli merkezde incelemelerde bulunan Vali Baruş’a, merkezin mevcut durumu hakkında bilgi sunuldu.

İncelemelerde; Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Göç İdaresi Müdürü Atilla Kölük ile diğer yetkilileri de hazır bulundu.

Geri Gönderim Merkezi, ülkemizde bulunan yabancı uyruklu şahıslardan; Düzensiz Göçe (İllegal giriş, illegal çıkış, giriş yasağını ihlal, ikamet ihlali, vize ihlali, izinsiz çalışma vb.) konu olanlar, Adli ve İdari suça karışmaları nedeni ile sınır dışı edilecek yabancılar kapsamına alınanlar ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa uymayanlar haklarında karar verilinceye kadar İdari Gözetim Kararı alınarak Geri Gönderme Merkezinde tutulacaklar.

Geri Gönderme Merkezi”ndeki incelemelerinin ardından (MABEK) Malatya Beydağı Konaklama Tesisine geçen Vali Baruş, Mabek Göçmen Sağlığı Birimindeki incelemeleri sırasında burada verilen sağlık hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)