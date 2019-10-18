Vali Baruş, Hacı Abdi Caminin Açılış Törenine Katıldı

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, “Bugün mutlu bir gün. Çünkü Hacı Abdi mahallemize çok kısa bir sürede kazandırılan camimizin açılışını yapıyoruz. Camiler bizim medeniyetimizin simgeleridir, şehirlerimizin, köylerimizin simgesidir. Milletimizin iskân olduğu, vatan bildiği yerlere kurulmuş mühürlerdir.



Biz öyle bir milletiz ki ezan sesi duymadığımız yeri İslam Yurdu olarak görmeyiz ve bağımsızlığımızın en önemli işaretlerinden birisi minarelerinde özgürce ezanların okunduğu yerler olmasıdır. Rahmetli Mehmet Akif:

“Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli”



Mısralarını yazarken bu hususu veciz bir şekilde ifade etmiş. Bugün de milletimiz bayrağı, ezanı, vatanı, bağımsızlığı için bu mücadelesini sürdürüyor ve yurdumuzun, milletimizin huzurunu bozmak isteyen hainlere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün de gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımızın dışında canla başla mücadele ediyor. Barış Pınarı Harekâtı’nda yüce Mevla’ya erişen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekânlarını cennet etsin diyorum.



Biz dünyaya, insanlığa barış, adalet götürmek isteyen bir milletiz. Bu arzumuz uğrunda da bu milletin evlatları daima canlarını feda etme onuruna sahip çıkmış bir millet. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu bölgeye barış getirmek için yapılan çalışmalarda çok şükür nihayete erecek ve oradaki insanlar da bu milletin adaletine, hakkaniyetine şahit olacaklar. Dualarımız onlarla. Bu mübarek cuma gününde de bu güzel mekânda bu dualarımızı eksik etmeyelim.



Camiler sadece ibadet edilen yerler değil camiler aynı zamanda sosyal mekânlar, bu sosyal mekânlarda çocuklarımız dini eğitimlerini alıyorlar, ahlak eğitimlerini alıyorlar ve burada milletine yaraşır evlatlar yetiştirme fırsatlarına, imkânlarına sahip oluruz. Onun için camilerimizi çok önemsiyoruz. Camilerimiz temiz, nezih ortamlar olmalı. Bugün de Hacı Abdi Mahallesi nezih ortama kavuşuyor. Bu camide çocuklarımız yanındaki Kur'an kursunda eğitimlerini alacaklar anne, babalarına, vatanlarına hayırlı evlatlar olacaklar.



Camiyi yaptıran başta dernek başkanımız olmak üzere tüm hayırseverlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu mekânda nezih bir ortamda ibadet eden vatandaşlarımız burada edecekleri dualarla milletimize, askerimize güç verecekler. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Çalık, buradaki konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmede bulunarak, “Rabbim bu minareleri bu ülkenin başından eksik etmesin, ezanlarımızı dindirmesin, bayraklarımızı indirmesin İnşallah ve bu camilerde, bu cemaatlerin duaları milletimizin ve ümmetimizin üzerinde olsun. Yaşamış olduğumuz 9 Ekim saat 16.10’da başlayan Barış Pınarı Hareketi binlerce kere şükürler olsun, Liderimiz Cumhurbaşkanımızın, Komutanlarımızın ve Mehmetçiklerimizin üstün gayretiyle dik duruşuyla tüm dünyanın hizaya getirildiği bir sona erilmiş vaziyette. İnşallah Allah nasip ederse bu Barış Pınarı Hareketi ile birlikte de Güney sınırlarımız bir kez daha kontrol altına alınmış olacak ve bizim istediğimiz, ilk günden itibaren Suriye’nin bütünlüğünü söylerken, Suriye’nin toprak bütünlüğünü her daim savunurken, ‘terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz’ demiştik. ‘Teröristlerin güvenli bölgeyi terk edeceği noktaya kadar da operasyonlara devam edeceğiz’ demiştik. Binlerce kere şükürler olsunki Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın dirayetli duruşuyla birlikte Türkiye’nin o güçlü Osmanlı İmparatorluğundan kalan o güçlü tavrı ve duruşuyla bir kez daha tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiddetini göstermiş vaziyetteyiz. Ben biliyorum ki buradaki en büyük pay siz milletimizin, siz Hacı Abdi Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın, Malatyalı hemşerilerimizin hem fiili, hem de kavli dualarınız Cumhurbaşkanımızla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, Mehmetçiklerimizle. İşte bu duaları yapacağımız mekanlardan bir tanesini bugün bir kez daha hizmete açıyoruz. Camimizin yapımında desteği ve katkısı olan herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kaydetti.



Konuşmaların ardından okunan dualarla caminin açılışı yapıldı.



Açılış programına Vali Aydın Baruş, AK Parti Milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)