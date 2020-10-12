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12 Ekim 2020 Pazartesi 14:40

Vali Baruş, Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ve Malatya Spor Lisesini ziyaret etti

Vali Aydın Baruş, Türkiye genelinde 12 Ekim itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlaması sebebiyle Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ve Malatya Spor Lisesini ziyaret etti.

Vali Baruş, Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ve Malatya Spor Lisesini ziyaret etti
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Hacı Halil Çiftliği İlkokulunu ziyaretinde Vali Baruş’u, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Okul Müdürü Hayrettin Yılmaz ve öğretmenler karşıladı. Sınıfları gezen Vali Baruş, okulda yüz yüze eğitim görecekleri pandemi sürecinde maske takma, sosyal mesafe ve temizlik konularında öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Baruş, öğrencilere kitap hediye ederek minik öğrencilere başarılarla dolu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Malatya’da ilkokul 2, 3, 4’üncü sınıflar, 8’inci ve 12’nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli toplam 83 bin 297 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek velilerin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula gönderebileceğini söyledi.

Daha sonra öğretmenlerle yaptığı toplantıda kademeli olarak yüz yüze başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olması dilekleriyle konuşmasına başlayan Vali Baruş, “Eğitim ve öğretimin sürdürülebilir olması hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın koymuş olduğu kurallara uyarak, bunlara harfiyen riayet ederek çocuklarımıza da burada alışkanlıklar kazandırarak hastalığın bulaşmasının önüne geçilmesi yönünde çok önemli katkılarınız olacaktır. Sizin vereceğiniz öğütler, nasihatler çok önem taşıyor.

Sizlerin okullarınızı özlediğinizi biliyoruz. Bir öğretmen için okuldan ayrı kalmak hayatının en kötü anlarından biridir. Eğitim sevdası farklı bir iş, çocuklardan enerji almayan bir öğretmen yavaş yavaş solan bir güle benzer.

Bu çocukların hamurunun yoğrulması, iyi bir maya tutması, gelecekte de başarılı insanlar olabilmesi için sizin vereceğiz terbiye ahlak ve hayat prensipleri çok çok önemli. Siz burada çocukların her şeyisiniz. Onun için burada yetişen çocuklar tamamen sizin eseriniz olacak. Çocuklarla ders yaptığınız gibi hayata dair tecrübelerinizi, nasihatlerinizi mutlaka paylaşmayı unutmayın. Onların merak duygusunu ateşleyecek, öğrenme duygusunu ateşleyecek yöntemler bulun. Siz öğretmenlerimizin ideal sahibi olduğunuzu biliyoruz, sizlerden beklentimiz bu. Burada yetişecek her bir çocuğun Vatanına, Milletine faydalı ahlak sahibi, prensip sahibi bireyler olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hepsi birer işlenmemiş ham mücevher durumunda. Sizler işlerseniz hepsi birer pırlanta, hepsi birer inci olabilir. Ama işlemezseniz toprak altında kalan madenler gibi hiçbir değerleri olmaz. Bu ustalığı başarmamız lazım” dedi.

Son olarak Malatya Spor Lisesine ziyarette bulunarak incelemelerde bulunan Vali Baruş, okul müdürü Bedrettin Dolanbay’dan okulun akademik durumu ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle de bir süre sohbet eden Vali Baruş buradan ayrıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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