Vali Baruş Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe’de İncelemelerde Bulundu

Deprem nedeniyle Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Vali Aydın Baruş’un mahalle incelemelerine Hacı Haliloğlu Muhtarı Tahsin Fidan, HacıYusuflar Muhtarı Nevzat Alan ve Hisartepe Muhtarı Tahsin Bat eşlik etti.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)