15 Şubat 2020 Cumartesi 17:40

Vali Baruş Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe’de İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak’ta yaşanan depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.