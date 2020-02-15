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15 Şubat 2020 Cumartesi 17:40

Vali Baruş Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe’de İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak’ta yaşanan depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Vali Baruş Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe'de İncelemelerde Bulundu
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Deprem nedeniyle Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Aydın Baruş’un mahalle incelemelerine Hacı Haliloğlu Muhtarı Tahsin Fidan, HacıYusuflar Muhtarı Nevzat Alan ve Hisartepe Muhtarı Tahsin Bat eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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