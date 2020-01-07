Vali Baruş Hacıabdi, Çukurdere ve Koyunoğlu Mahalle Muhtarlıklarını Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata ve İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur ile birlikte Hacıabdi, Çukurdere ve Koyunoğlu Mahalle Muhtarlıklarını ziyaret etti.

Hacıabdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak, Çukurdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ve Koyunoğlu Mahallesi Muhtarı Aliseydi Özdemir’i ziyaretlerinde Vali Baruş, Mahallelerinin sorunları ve çalışmaları hakkında muhtarlar ve azalarıyla sohbet ederek bilgiler aldı.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekerek muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Baruş, amacımız ilimizin her mahallesinde vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarında yaşamasını sağlamaktır. Dile getirilen eksikliklerin giderilmesi noktasında ise ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Çolak, Gönültaş ve Özdemir mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.

Ziyaretin ardından Sıtmapınarı 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi, Yeşilyurt Müftülüğü Kız Kuran Kursu, Çukurdere Çok Amaçlı Sosyal Tesisinde öğrenim gören bayan kursiyerler ve mahalle esnafını gezerek ziyarette bulunan Vali Baruş ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinlediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)