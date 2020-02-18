Vali Baruş Hatunsuyu, Hasırcılar ve Kadıçayırı’nda İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak’ta Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizi de etkileyen deprem nedeniyle, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Deprem nedeniyle Hatunsuyu, Hasırcılar ve Kadıçayırı Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldı. Mahallelerdeki hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binalar ile yardım ihtiyaçlarının olup olmadığı, yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığının incelemesi yapıldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Ayrıca Vali Aydın Baruş, ziyaretleri esnasında Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nın organize ettiği Hasırcılar İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören çocuklara giysi ve yiyecek yardımına eşlik etti.

Vali Aydın Baruş’un mahalle incelemelerine Hatunsuyu Muhtarı Cumali Demir, Hasırcılar Muhtarı Mustafa Güllü ve Kadıçayırı Muhtarı Alaaddin Eren eşlik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)