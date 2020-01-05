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05 Ocak 2020 Pazar 12:45

Vali Baruş Hekimhan-Pütürge Karayolları Bakımevlerini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, özellikle yüksek kesimlere yağan kar yağışının yaşandığı şu günlerde özellikle ilçelerimiz ve köylerimizin yollarının kapanmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla karayolları bakım evlerini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Baruş Hekimhan-Pütürge Karayolları Bakımevlerini Ziyaret Etti
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İlk olarak Hekimhan Karayolları Şube Şefliğine geçen Vali Baruş’u burada ilçe kaymakamı Ahmet Özdemir, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve personeli karşıladı. Öncelikle bakım evini inceleyen Vali Baruş, Hekimhan-Sivas yolu ve köy yollarının durumu hakkında bilgi aldı. Kar nedeni ile çalışmaların devam ettiği Hasan Çelebi-Sivas yoluna geçen Vali Baruş ve beraberindekiler buradaki çalışmaları incelediler. Hasan Çelebi Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Baruş, görev yapan personel ile bir süre sohbet ederek uygulama ile ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Hekimhan İlçesine bağlı Hasan Çelebi beldesindeki köy kahvesini ziyaret ederek burada vatandaşlar ile hasbıhal eden Vali Baruş, Hekimhan İlçe girişinde bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek kolluk kuvvetlerine görevlerinde başarılar dileyerek buradan ayrıldı.

Daha sonra Karayolları 81. Şube Şefliği Pütürge Karayolları Bakım Evine ziyarette bulunan Vali Baruş’u Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve personeli karşıladı. Kubbe Geçidinin ve Pütürge İlçesine bağlı köy ve mezra yollarının durumu hakkında Şube Şefi Erkan Erkmen ve görevlilerden bilgiler aldı.

Karayolları Bakım Evleri ziyaretleri esnasında yoğun karlı günlerde ve yolların buzlanması durumunda personelin alacağı tedbirler, iş makinaları, araç ve gereçler hakkında detaylı bilgi alan Vali Baruş, bakım evlerinde görevli personelin karla mücadele çalışmalarında başarılar diledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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