Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı

Hıdırellez, yurt genelinde olduğu gibi çeşitlik etkinliklerle ilimizde de bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor.

Vali Aydın Baruş Akçadağ Karapınar Mahallesi Dayanışma Derneği Hıdırellez Lokması etkinliğine katıldı.

Vali Baruş birlik, beraberlik ve dayanışmanın öneminden bahsettiği konuşmasında; “Bugün burada olmaktan son derece memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün Hızır Lokmasında aynı sofraya birlikte oturduk. Lokmamız hayırlı olsun. İdlip’te şehit olan 34 Mehmetçiğimize Allah rahmet diliyor ve onların emanetine sahip çıkacağımıza, millet olarak onların izinden yürüyeceğimize söz veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Hıdırellez Lokmasına Vali Baruş’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Akçadağ Karapınar Mahallesi Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Fehmi Kütan ve vatandaşlar katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)