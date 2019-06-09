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09 Haziran 2019 Pazar 16:30

Vali Baruş Hüseyin Doğan Dede Anma Törenine Katıldı

Alevi Dedesi merhum Hüseyin Doğan için Malatya’nın Kırlangıç Mahallesi’ndeki evinin ve yanı başındaki türbesinin bulunduğu alanda anma töreni düzenlendi.

Vali Baruş Hüseyin Doğan Dede Anma Törenine Katıldı
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Bu yıl 36.’sı düzenlenen Hüseyin Doğan Dede anma programına, Vali Aydın Baruş’un yanı sıra Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, ,İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Mesleki Kuruluş Başkanları, kamu yararına çalışan bazı dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (CEM) Malatya Şubesi Başkanı ve merhum Hüseyin Doğan Dede’nin oğlu Eşref Doğan’ın konuşmasının ardından Hüseyin Dede’nin kısa özgeçmişi okundu.

Deyişlerin ve duaların ardından anma töreninde ocaklar kuruldu, kurbanlar kesildi, halka lokma dağıtıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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