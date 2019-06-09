Vali Baruş Hüseyin Doğan Dede Anma Törenine Katıldı

Bu yıl 36.’sı düzenlenen Hüseyin Doğan Dede anma programına, Vali Aydın Baruş’un yanı sıra Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, ,İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Mesleki Kuruluş Başkanları, kamu yararına çalışan bazı dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Alevi Dedesi merhum Hüseyin Doğan için Malatya’nın Kırlangıç Mahallesi’ndeki evinin ve yanı başındaki türbesinin bulunduğu alanda anma töreni düzenlendi.

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