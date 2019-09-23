Vali Baruş, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesinde Düzenlenen Aşure İkramı Etkinliğine Katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu ile başlayan programa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Vakıf ve Dernek Yöneticileri, STK. Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.



Vali Baruş yaptığı konuşmada, “1339 sene önce büyük acı yaşandı, bu acı bugün hala tazeliğini koruyor Peygamber Efendimizin ciğer pareleri olan Hz. Hüseyin efendimizin şehit edilişinin acısını hep birlikte yaşıyoruz. Hz. Hüseyin Efendimiz Kerbela'da zalimler tarafından 72 arkadaşı, ehlibeyt ile birlikte büyük bir zulme uğrayarak şehit edildiler. Bugün buradaki manzara bu acıyı bütün kalbimizle yaşatmakla birlikte, bizim birlik ve beraberliğimize kardeşliğimize ne kadar büyük bir iz bıraktığını, ne kadar büyük bir önemi olduğunu ispatlıyor. Bu acı birleştirdi ve aramızdaki sevgiyi büyüttü, kardeşliğimizi büyüttü. Bizim burada bu acıdan alacağımız ders şu dur; biz bir birbirimize karşı samimi olursak, gönülden birbirimize bağlanırsak bir daha bu elim hadiseleri yaşamayız. Bizi bugün Anadolu olarak, Türkiye olarak bir arada tutan bu Ehlibeyt sevgisidir. Bu Ehlibeyt sevgisini her daim yaşatan ve bizleri bu sevgi etrafında bir araya getiren değerli kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfımız, Cem Vakfımız Malatya'daki kardeşliğin temelleridir. Bu sevginin, bu kardeşliğin kıymetini bilerek yol almalıyız. Bu yolda sizin yaşayacağınız sıkıntılar, sizin yaşadığınız sorunlar bizim sorunumuzdur. Her daim kardeşiniz olarak sizlere gönlümüzü açmaktan, sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu kardeşliği daima, kıyamete kadar yaşatalım. Ülkemiz yücelsin, milletimiz yücelsin ve memleketimize nifak sokmak isteyenler, bu sevgi bağını zedelemek isteyenler fırsat bulamasın” dedi.



Aşure ikramından sonra Vali Baruş, beraberindekiler ile birlikte Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesinden ayrıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)