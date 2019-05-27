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27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:12

Vali Baruş, İftar Çadırında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediyesi tarafından, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde kurulan ‘Gönül Sofrası’ iftar çadırında hasta, hasta yakınları, personeller ve vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

Vali Baruş, İftar Çadırında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın katıldığı İftar programı öncesi oruç açmaya gelen vatandaşlara yemek dağıtan Vali Baruş ve Başkan Çınar daha sonra masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla hoş geldiniz dediler.

İl Müftüsü Işıldar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Baruş’un vatandaşlar ile birlikte orucunu açtığı iftar programı İl Müftüsü Işıldar tarafından yapılan yemek duası ile son buldu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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