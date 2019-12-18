Vali Baruş, İl Müdürleriyle Toplantı Düzenledi

Toplantının açılışında konuşan Vali Baruş,“Bugün kamu kurumlarımızda yürütülen çalışmalarla ilgili olarak uymamız gereken hususlar konusunda sizlerle hem bilgi alışverişi yapmak hem de üzerinde özellikle durduğumuz konuları görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Kamu kurumlarının görevinin vatandaşların haklı istek, şikâyet ve sorunları ile ilgilenme, bunları takip etme ve yerine getirme konusunda gerekli hassasiyet gösterilerek yasal mevzuat çerçevesinde çözüm bulmak olduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Baruş:“Yürütmüş olduğumuz işlemler sadece şahısları değil aynı zamanda toplumun tamamını ilgilendiriyor. Çalışmaları yaparken de devletin ciddiyetine, kamunun güvenilirliğine ve çalışmış olduğumuz idarenin vatandaş nezdindeki itibarına halel getirmeyecek noktalarda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu çalışmaları yaparken de günlük rutin uygulamalarımızın üzerine çıkarak yeni projeler ile yeni fikirler üretme ve çalışanlarımızı bu hususta motive etme anlamında ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor” dedi.

Valilik Makamı 3 nolu Toplantı Salonu'nda yapılan İl Müdürleri toplantısında, hukuka uygunluk, tarafsızlık, şeffaflık, vatandaş memnuniyeti, sorunların yerinde çözümü, plan ve programlara uygunluk, süratlilik, verimlilik ve etkililik, kaliteli hizmet sunumu, işbirliği, eşgüdüm, katılımcılık ve paylaşımcılık, takip ve denetim, tasarruf, disiplin, mesai saatlerine riayet, üretimin artırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, umumi refahın sağlanması gibi kurumları ilgilendiren çeşitli konuların istişare edilmesinin ardından toplantı sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)