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25 Aralık 2018 Salı 16:10

Vali Baruş, İlçe Müftüler Toplantısına Katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Müftülüğünün organize etmiş olduğu İlçe Müftüler Toplantısına katıldı.

Vali Baruş, İlçe Müftüler Toplantısına Katıldı
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Toplantıya Vali Baruş’un yanı sıra İl Müftüsü Ümit Çimen, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ilçe müftüleri katıldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen’in dua etmesinin ardından söz alan Vali Aydın Baruş; ilçe müftülerimizin, vatandaşlarımıza sunduğumuz din hizmetlerinin yanı sıra tarihi ve milli değerlerimizin nesillerimize öğretilmesinde, bu değerlere sahip çıkılarak üzerinde durulması noktasında çok önemli bir görev ifa ettiklerini vurgulayarak konuşmasına devam etti: “Geçtiğimiz günlerde Akçadağ Müftülüğünün yapmış olduğu müessese ile çocuklarımız ve vatandaşlarımız İslami değerleri öğrenme imkânı yakalamış bu değerlerden yararlanması bakımından güzel bir müessese inşa edilmiş. Biz bundan sevinç duyduk. Tüm müftülerimizden bu gayreti bekliyoruz. Müftülerimizin tek vazifesi camilerimize sahip çıkmak değil aynı zamanda değerlerimize sahip nesiller yetiştirmek noktasında vatandaşlarımızla ele ele çalışmak, belediyelerimizle işbirliği yapmaktır. Battalgazi bunun en güzel örneği. Burası tarihi ve kültürel değerler bakımından son derece zengin ve milletimizin değerlerinin günlük yaşantısında hâkim kılındığı anlayışa sahip bir yöre. Dolayısıyla hem Battalgazi de hem de diğer ilçelerimizde sizlerin yapacağı çalışmalar milletimizin gideceği yöne önemli bir istikamet verecektir. Sorumluluk duygusunu hiçbir zaman ihmal etmeden, gecenizi gündüzünüze katarak çalışacağınıza inanıyorum. Sizlerle böyle bir toplantıda bir araya gelmek önemli bir mutluluktur” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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