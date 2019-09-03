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03 Eylül 2019 Salı 14:02

Vali Baruş İnşaatı Devam Etmekte Olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde İncelemelerde Bulundu

İlimizde yapımı devam eden 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, hastanenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması konusunda yetkililere talimat verdi.

Vali Baruş İnşaatı Devam Etmekte Olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
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İncelemeler sırasında Vali Baruş’a Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran, İdari ve Mali İşler Müdürü Erdal Akbakay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zehra Doğan, Destek ve Kalite Müdürü Nafiz Akel ile inşaat firması yetkilileri eşlik etti.

İnceleme sonunda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine yeni atanan Prof. Dr. Erdal Aktürk’ün odasına geçerek ziyarette bulunan Vali Baruş, Başhekim Aktürk’e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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