Vali Baruş, İskender, Melekbaba ve Kaynarca Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur ile birlikte İskender, Melekbaba ve Kaynarca Mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Vali Baruş, İskender Mahalle Muhtarı İsmet Kaplan, Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ve Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ile mahallelerindeki çalışmaları hakkında bir süre sohbet ederek mahallelerin sıkıntı ve sorunları hakkında bilgiler aldı. Sohbet sonrası mahallelerde gezerek incelemelerde bulunan Vali Baruş, mahalle esnafları ile sohbet ederek esnaflara hayırlı işler diledi.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekerek muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Baruş, yaptıkları çalışmalardan dolayı İskender Mahalle Muhtarı İsmet Kaplan, Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ve Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner’e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Kaplan, Demir ve Güner mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)