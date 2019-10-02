Vali Baruş İyi Tarım Uygulaması Sertifika Törenine Katıldı

Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Ziraat Odası tarafından Gedik Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, artan nüfusun beslenmesi için tarımsal üretimin arttırılması gerektiğini söyledi.

Gıdaların tüketiciye sağlıklı sunulması açısından iyi tarım uygulamalarının önemli olduğuna işaret eden Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Bugün kentte iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştığını, çiftçinin iyi tarıma ilgi gösterdiğini görüyoruz. Kentte Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Kayısı Uygunluk Belgelendirme Şirketi'nin teknik yardımıyla sertifikalandırılan çiftçi sayısında ve arazi miktarında artış olduğunu görüyoruz. İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası ile insanların tüketimine sunduğumuz gıdaların ilaç kalıntısından uzak, tüketicinin sağlığına zarar verici etkenlerden uzak bir ortamda sunulduğunu garanti ediyoruz."

Vali Baruş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İyi Tarım Uygulamalarına destek verdiğini de dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Baruş, çiftçiler adına Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Solmaz'a "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası" verdi.

Programa Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Ziraat Odaları Başkanları ve çiftçiler katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)