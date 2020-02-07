Vali Baruş Kale İlçe Muhtarlarıyla Deprem Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

24 Ocak 2020 Elazığ İli sivrice merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Haktan sonsuz rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileğinde bulunarak sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, “ Bu depremden Kale ilçesi olarak önemli derecede etkilendik. Bugüne kadarki yaptığımız hasar tespitleri de gösteriyor ki Kale ilçemiz depremden zarar gören başta gelen ilçelerden birisi. Bunda en önemli rol yapı kalitesinin düşük olmasıdır.Özellikle kırsal alanlarda kerpiç, taş, yığma şeklinde yapılan binalar maalesef bu sarsıntılara dayanma gücüne sahip değil. Sahada gezdiğimizde gördüğümüz kırsal mahallelerde bile eğer bina iyi yapılmışsa betonarme bina hiçbir hasar almıyor. Önemli olan iyi bir zeminde bu inşaatı yapmanız ve kaliteli beton kullanmanız. Tabi bu eski yapılarda çok dikkat edilmediği için önümüze çok ciddi rakamlar geldi. Hasar tespit çalışmalarımız Kale ilçesinde tamamlandı.

Kale İlçesi Hasar Tespiti

Kale ilçemizde bugüne kadar yapılan tespitlerde yıkık 67binamız var, 97 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yani ev, ahır, birden fazla hane varsa binada tek tek sayılıyor. Ağır hasarlı 796 bina 1388 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Orta hasarlı 207 binamız var, 371 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Az hasarlı ise 636 bina, 1065 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Hasarsız 913 bina 1350 bağımsız bölüm var. Acil boşaltılması, yıkılması gereken 12 bina var, 22 bağımsız bölüm var. Yıkılması gereken bu binaların birkaç gün içerisinde yıkım işlemini tamamlayacağız.

İhtiyaç Sahiplerini Yalnız Bırakmayın

“Deprem olduğu andan itibaren bütün kamu kurumları olarak, Belediyelerimiz ile el ele vererek beraber elimizdeki imkânlar çerçevesinde harekete geçtik. Öncelikle acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temini noktasında süratle hareket ettik. Özellikle barınabilecekleri çadırlar ile teçhizatı, içerisinde kullanılacak ısıtıcısının, battaniyesinin dağıtımını gerçekleştirdik. Gıda dağıtımlarına başladık ve devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan ricamız ihtiyaç sahibini tespit ettiğinizde yalnız bırakmayın, Kaymakamlığa iletin ki biz ona yardımını zamanında ulaştıralım. Birde çadırda barınması sakıncalı olan hasta, yaşlı, küçük çocukları olan aileleri mümkün olduğunca güvenli, yeterince sıcak bir ortamda barındırmamız lazım. Bildirmeniz halinde Kaymakamlığımız gereğini yapar.

Deprem Bilgilendirme Broşürü Dağıtıldı

Toplantıda Vali Baruş, AFAD İl Müdürlüğü tarafından depremzedeleri ve vatandaşları bilgilendirme amacıyla bastırılan "Birlik İçinde El Ele" başlıklı broşürü muhtarlara tanıtarak; "Hasar tespit tanımları", "Deprem sonrası sıkça sorulan sorular ve cevapları", "Hasar tespit nedir?" konularında ki sorulara cevapların bulunduğu ve aydınlatıcı bilgilerin yer aldığı broşürlerin vatandaşlarımıza dağıtılmasını istedi.

Daha sonra muhtarlarımız vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dile getirdiler.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, Kale Kaymakamı Nurullah Kaya, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bektaş, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Konteyner Alanı İncelendi

Toplantıdan sonra Vali Baruş, deprem nedeniyle konutları zarar gören vatandaşların barınması amacıyla Bent Mahallesinde kurulacak olan Konteyner Kent yerinde incelemelerde bulundu. Kurulacak olan konteyner kent ile ilgili Kaymakam Kaya’dan bilgiler aldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)