Vali Aydın Baruş, Kale ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizas…

Vali Baruş, Kale İlçesinde Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Vali Aydın Baruş, Kale ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Kale İlçesinde bulunan İzollu Kongre ve Nikâh Saray’ında düzenlenen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.



Toplantıya İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak, İlçe Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ile muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.

Vali Baruş toplantı öncesi yaptığı konuşmada: “Siz değerli muhtarlarımızla birlikte olmak, sizlerin mahallelerinizle ilgili taleplerinizi ve dileklerinizi ilk elden iletmenizi sağlayarak bu sayede vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bildiğiniz gibi uzun bir süredir salgın hastalık yaşıyoruz. Bu salgın hastalıkta da özellikle birçok büyüğümüzü ve yakınlarımızı kaybettik. Bu salgınla mücadelemiz halen devam ediyor çünkü salgının ne zaman biteceğini maalesef kestiremiyoruz. Onun için bu salgınla mücadelede edindiğimiz alışkanlıkları salgın bitene kadar sürdürmekte son derece zaruret var. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymamız çok önemli. Salgınla mücadelede en önemli husus aşılama. Aşılama oranımızı ne kadar çok yükseltirsek hastalıktan etkilenmeyi o kadar çok azaltabiliriz. Onun için mahallenizde yaşayan vatandaşlarımıza aşının önemini anlatın. Çocuklarımız yüz yüze eğitim görmeye başladı. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitimine devam edebilmesi ve günlük hayatımızı daha rahat sürdürebilmemiz için aşı, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz. Bütün sıkıntılar, insanların bunu önemsememesinden kaynaklanıyor. Sizden ricamız mahallelerinizde salgınla mücadelede Kaymakamlığımıza, Belediyemize yardımcı olmanız ve vatandaşlarımızın bu kurallara mümkün olduğunca uymasını sağlamanız.

Diğer bir konumuz bildiğiniz gibi 2020 yılında olan deprem hadisesi. Kale ilçemiz de depremden son derece olumsuz etkilendi. Deprem sonrası gerekli hasar tespitleri yapılarak ağır hasarlı konutların yerine yeni konutlar yapılmaya başlandı. AFAD’ın vermiş olduğu bilgilere göre Kale ilçemizde 752 ağır hasarlı konut hak sahibi başvurusu tespit edildi. Şu anda Kale İlçemize yapılan 757 konut var. Bunların 439’u çok katlı konutlar. Kırsalda da 318 yapılıyor, bir kısmı teslim edildi bir kısmı teslim edilecek dolayısıyla 757 konut, depremde konutu ağır hasar gören vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Değerli muhtarlarımız bu yıl Kale İlçemizde kayısı üretimi hava şartları nedeniyle olumsuz etkilendi, istediğimiz verimi alamadık. Ancak kayısı fiyatlarının yükselmesi sayesinde kayısı üreticimiz elindeki ürünün değerini bulmasının mutluluğunu yaşadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da kayısımız hak ettiği değeri bulur. Bu yöre için tarım çok önemli, tarımdan elde edilen gelir çok önemli. Çiftçimizin barajdan kaynaklanan ılıman iklim avantajını iyi değerlendirerek meyve ürünlerini çeşitlendirmesi lazım. Tarım Müdürlüğümüzün de çiftçiye destek noktasında elinden gelen desteği vereceğine inanıyorum” dedi.

Toplantıda Kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Baruş’u ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Muhtarlarla düzenlenen toplantı sonrası Vali Baruş, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Kumluyazı Mahallesinde yapımı devam eden ve yakın tarihte hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş burada yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Vali Baruş, Kıbrıs Gazisi İsmet Geyik ve Ağrı İli Doğubeyazıt ilçesinde 1996 Uçak için jet yakıtı taşırken aracın alev alması sonucu şehit olan Er Erdal Erdoğan’nın ailesini ziyaret eden Vali Baruş, gazimiz ve şehidimizin ailesi ile bir süre sohbet etti.