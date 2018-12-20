Vali Baruş, Kayısı Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti

Vali Baruş’u, Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan, ​İdari ve Teknik Koordinatör Cemil Ernim, Bölüm Başkanları ve Müdürlük personeli karşıladı.

Vali Baruş ilk olarak Müdürlük toplantı Salonunda Bölüm Başkanları ve personel ile tanışarak kendileri hakkında bilgi aldı.

Enstitü Müdürü Erdoğan’da Sunum eşliğinde Vali Baruş’a Enstitü hakkında detaylı bir brifing verdi.

Müdür Erdoğan Enstitünün tarihçesinden ve bugüne kadar yapılan çalışmalara değinerek Personel durumundan Bina, Arazi ve Araç durumuna, Devam eden ve tamamlanan projelerden enstitü bünyesinde yer alan laboratuvarlarda yürütülen çalışmalarla üreticilere verilen hizmetlere kadar detaylı bilgiler verdi.

Müdür Erdoğan başta TÜBİTAK, DPT, Fırat Kalkınma Ajansı, Üniversiteler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışmalar ve projeler yürüttüklerini ifade ederek bu çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Enstitünün sorunları hakkında bilgi verirken çözüm önerilerinde de bulunan Müdür Erdoğan 2019 Yılı hedeflerini de açıkladı.

Müdür Erdoğan brifingin sonunda 06-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında ilimizde düzenlenecek olan XVII. Kayısı Yetiştiriciliği ve Kültürü Sempozyumu hakkında bilgilendirmede bulunarak Sempozyumun Kayısının Başkenti Malatya’da yapılması ile kayısıya olan bilimsel katkılarının yanı sıra uluslararası anlamda ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Vali Baruş’tan sempozyuma desteklerini esirgemeyeceğine olan inancını belirten Müdür Erdoğan, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra yerel yönetimlerinde katkılarını beklediklerini ve ilgililerin sempozyum hakkında http://www.apricot2019.org sitesinden bilgi alabileceklerini söyleyerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Vali Baruş’a teşekkür etti.

Brifing sonrası Vali Baruş, toplantıya katılan Bölüm Başkanları ve Mühendislerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Proje sorumlusu mühendislerden çalışmaları hakkında bilgi alırken üretilen ürünleri de inceleme fırsatı bulan Vali Baruş, toplantıya katılanlarına ve Müdürlük çalışanlarına çalışmalarında başarılar dileyerek, yürütecekleri çalışmalar ile kayısının katma değeri daha yüksek ürün olmasını sağlayacaklarını belirterek teşekkür ettikten sonra Enstitüden ayrıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)