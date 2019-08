Vali Baruş Koşu ve Hoca Ahmet Yesevi Mahalleleri Muhtarlarını Ziyaret Etti

Muhtarların talep ve şikâyetlerini birebir rahat bir şekilde dinleyerek sorunları yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretleri sürdürdüklerini ifade eden Vali Baruş: “Mahallemizde özellikle güvenlik sorunları başta olmak üzere değişik sorun ve sıkıntıları muhtarlarımızdan dinliyoruz. Bu sorunların çözümü noktasında birlikte neler yapabiliriz bunun için kafa yoruyoruz. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek. Her iki mahallemizde de ciddi bir asayiş problemimiz yok ve dışardan gelen yabancı uyruklu insan sayımız az. Biz ziyaret ettiğimiz muhtarlarımızı uyarıyoruz. Malatya için ikamet belgesi olmayanlara mahallelerinizde oturmaları için ikamet izni vermeyiniz. İkamet izni olmayan, kaçak yollarla ülkemize girmiş yabancılar varsa da şahısların tespiti açısından Göç İdaremize danışarak oturma izinlerinin olup olmadığının öğrenilmesi gerekmektedir. Birlikte hareket edildiği takdirde, muhtarlarımız da duyarlılık gösterdiği takdirde insanımızın mahallesinde huzurunu kaçıran mevzulara izin vermeyeceğiz. Mahallelerimizin değişik sorunlarını da İdare ve Denetim Müdürümüz not alarak talepleri ilgili mercilere ve kurumlara gönderiyoruz. Mahallelerimizin eğitim, sağlık vb. sorun ve sıkıntılarını da ilgili kurum müdürlerine ileterek planlamalarını bir an önce yapmalarını ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alacağı koşulların sağlanması noktasında talimatlarımızı iletiyoruz. Malatya’mız huzurlu bir şehir. Bu huzurun sağlanması için beraberce çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve sükûnlarının bozulmasına hiçbir şekilde izin vermeyiz” dedi.

Vali Baruş daha sonra mahallelerde bulunan parkları ve dinlenme alanlarını, okulları gezerek incelemelerde bulundu. Ayrıca mahalle gezileri esnasında esnaflarla da sohbet eden Vali Baruş, sıkıntı ve dileklerini dinledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)