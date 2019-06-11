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11 Haziran 2019 Salı 14:46

Vali Baruş Kuluncak Kodlama Etkinliğine Katıldı

Vali Aydın Baruş, Kuluncak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte koordine ettiği ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilere yönelik uygulanan robotik kodlama eğitimleri final programına katıldı

Vali Baruş Kuluncak Kodlama Etkinliğine Katıldı
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İlçe Kaymakamı Okan Daştan’ın açılış konuşmasının ardından program, proje Koordinatörü Taner Körükmez’in yıl içerisinde yapılan proje faaliyetlerine ilişkin sunumu ile devam etti. 

Vali Aydın Baruş projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasına; “Bugün ve gelecek daha çok el emeğini değil beynini kullanan toplumların olacaktır. Artık insanoğlu bugün el emeği ile gerçekleştirdiği ve zamanının büyük kısmını alan kaba üretim faaliyetlerinden beynini kullanarak yapay zekâ uygulamaları ile gerçekleştirmiş olduğu üretime geçecek. Bu sürece en iyi uyum sağlayan toplumlar da diğer ülkelerin ilerisinde yer alacak ve dünyada söz sahibi ülkeler olma şansına sahip olacaklardır. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bugün artık gerçekten uçsuz bucaksız bir duruma gelmiş olan dijital dünyanın akıllı uygulamaların yer aldığı eğitim süreçlerinin içerisine dâhil etmemiz lazım. Kuluncak da yapılan bu çalışma gerçekten çok değerli; yapılan sunumlardan ve çocuklarımızın buradaki sergilediği çalışmalarından çok çok memnun oldum. Çünkü özellikle kırsal bölgelerdeki okullarımızda çocuklarımızın merak duygusunun dünyada neler olup bittiğinin ve sosyal medya yoluyla da dünyada olup bitenlerden haberdar olunmasının sağlanması amacıyla çok değerli bir çalışma olarak gördüm. 

Çocuklar, siz toplumumuzun geleceğisiniz, Türkiye’nin geleceğisiniz. Gelecekte sizin başarılarınız inşallah Türkiye’yi dünyanın önde gelen dijital yazılım anlamında akıllı uygulamalar yapay zeka alanında öne çıkan ülkelerden biri olmamızı sağlayacak. Özellikle kenarda kalmış okullarımızda ve kırsal alanda taşımalı eğitim veren okullarımızla bu tür çalışmaları mutlaka desteklememiz lazım. 

Kuluncak da yapılan bu güzel çalışmanın diğer ilçelerimize örnek oluşturmasını diliyorum, sizlerin başlatmış olduğu bu çalışmalar için de başarılar temenni ediyorum” dedi. 
Çocukların yapmış oldukları projelerle yakından ilgilenen Vali Baruş, yapılan her çalışmayı inceleyerek çocukları tebrik etti. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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