25 Aralık 2018 Salı 09:46

Vali Baruş, Kurumlardan Brifing Almaya Devam Ediyor

Vali Aydın Baruş, Malatya’da hizmet veren kurumları daha iyi tanımak, genel durumu görmek, yapılan çalışmaları yerinde incelemek, kurumların sorun ve taleplerini tespit etmek için kurumlardan brifing almaya devam ediyor.