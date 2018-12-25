Vali Baruş, Kurumlardan Brifing Almaya Devam Ediyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, geçtiğimiz günler içerisinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları 81. Şube Şefliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Kadastro İl Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Meteoroloji İl Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü, Kayısı Araştırma Enstitüsü, TÜİK İl Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Telekom İl Müdürlüğü, MTA 4. Bölge Müdürlüğü ve KOSGEB’e giderek kurum müdürlerinden iş ve işleyişler hakkında brifing aldı.
Kurum yetkililerinden detaylı bilgiler alan Vali Baruş, yürütülen proje, yatırım ve çalışmaların titizlikle takip edilmesini istedi.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)