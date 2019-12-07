Vali Baruş, Madalya Kazanan Öğrencileri Makamında Ağırladı

28 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen 5 nci Dünya Helal Zirvesi 7 nci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarında Malatya Valiliği tarafından stand açılarak tanıtım faaliyetlerinde bulunuldu.

Malatya Valiliğinin koordinesinde Malatya Aşçılar Derneği ile Aslantepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Malatya yemek kültürü, kayısı ve diğer yöresel ürünlerin tanıtımı ve ikramı yapıldı.

Fuara 50’yi aşkın ülkeden 250 firma katılırken Malatya Valiliği standında Malatya yöresel yemek fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi de açıldı.

Fuarda Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Dünya İslam ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu (WICS) işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Aşçılar Şampiyonasında Malatya Aşçılar Dernek Başkanı Nihat Ertan, Şef jüri olarak Malatya’yı temsilen görev aldı.

Fuar etkinlikleri kapsamında ayrıca Türk mutfağının tanıtımına katkı sunulması amacıyla 30’dan fazla ilin yiyecek – içecek hizmetleri alanı bulunan okulların öğrencileri yarıştı.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmada Aslantepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni ve ekip koçluğunu yapan Ali Özdemir Kayısılı İçli Köfte, Kayısı Soslu Burma Bonfile ve Kayısılı Fışfış Tatlısı’ndan oluşan menü ile Bronz madalya, öğrencilerden Songül Sarıcan makarnalar kategorisinde Altın, Ömer Seha Uzun Balık Kategorisinde Altın, Edanur Koçak Makarnalar Kategorisinde Gümüş, Öznur Tarhan Soğuk Tatlılar Kategorisinde Gümüş, Ahmet Esat Karaduman Kuzu Yemekleri Kategorisinde Bronz madalyaya layık görüldü. Mehmet Emin Aydın, Songül Sarıcan Ömer Seha Uzun isimli öğrencilerimizin oluşturduğu ekip te en iyi ekip yarışmasından Bronz madalya ile döndüler. Ayrıca mevcut ekip dışında yarışmaya katılan lise öğrencilerinden Zekeriya Gaygılı, Şahin Özdemir ve Hüseyin Kutalanoğulları tarafından oluşan ekip en iyi ekip yarışmasında Gümüş madalya almaya hak kazandılar.

Etkinlik organizasyon koordinatörü İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Malatya Aşçılar Derneği Başkanı Nihat Ertan, Meslek Okulu öğretmeni Ali Özdemir ve öğrenciler bugün Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret ederek, Valilikçe verilen desteğe teşekkür edip, yarışmada kazanılan madalya ve plaketleri Vali Aydın Baruş’a takdim ettiler.

Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, Valiliğimizce İlimizin tanıtımında Gastronomiye ayrı bir önem veriyoruz. Uluslararası bir fuarda ilimizin zengin yemek kültürünün tanıtılması yarışmada ödüller alınması ilimiz adına okulumuzun verdiği eğitim adına gurur verici, başarılarınızdan dolayı tüm ekibi kutluyorum diyerek yarışma da derece alan öğrencilere hediyeler verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)