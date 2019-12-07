Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Aralık 2019 Cumartesi 10:37

Vali Baruş, Madalya Kazanan Öğrencileri Makamında Ağırladı

28 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen 5 nci Dünya Helal Zirvesi 7 nci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarında Malatya Valiliği tarafından stand açılarak tanıtım faaliyetlerinde bulunuldu.

Vali Baruş, Madalya Kazanan Öğrencileri Makamında Ağırladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya Valiliğinin koordinesinde Malatya Aşçılar Derneği ile Aslantepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Malatya yemek kültürü, kayısı ve diğer yöresel ürünlerin tanıtımı ve ikramı yapıldı.

Fuara 50’yi aşkın ülkeden 250 firma katılırken Malatya Valiliği standında Malatya yöresel yemek fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi de açıldı.

Fuarda Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Dünya İslam ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu (WICS) işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Aşçılar Şampiyonasında Malatya Aşçılar Dernek Başkanı Nihat Ertan, Şef jüri olarak Malatya’yı temsilen görev aldı.

Fuar etkinlikleri kapsamında ayrıca Türk mutfağının tanıtımına katkı sunulması amacıyla 30’dan fazla ilin yiyecek – içecek hizmetleri alanı bulunan okulların öğrencileri yarıştı.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmada Aslantepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni ve ekip koçluğunu yapan Ali Özdemir Kayısılı İçli Köfte, Kayısı Soslu Burma Bonfile ve Kayısılı Fışfış Tatlısı’ndan oluşan menü ile Bronz madalya, öğrencilerden Songül Sarıcan makarnalar kategorisinde Altın, Ömer Seha Uzun Balık Kategorisinde Altın, Edanur Koçak Makarnalar Kategorisinde Gümüş, Öznur Tarhan Soğuk Tatlılar Kategorisinde Gümüş, Ahmet Esat Karaduman Kuzu Yemekleri Kategorisinde Bronz madalyaya layık görüldü. Mehmet Emin Aydın, Songül Sarıcan Ömer Seha Uzun isimli öğrencilerimizin oluşturduğu ekip te en iyi ekip yarışmasından Bronz madalya ile döndüler. Ayrıca mevcut ekip dışında yarışmaya katılan lise öğrencilerinden Zekeriya Gaygılı, Şahin Özdemir ve Hüseyin Kutalanoğulları tarafından oluşan ekip en iyi ekip yarışmasında Gümüş madalya almaya hak kazandılar.

Etkinlik organizasyon koordinatörü İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Malatya Aşçılar Derneği Başkanı Nihat Ertan, Meslek Okulu öğretmeni Ali Özdemir ve öğrenciler bugün Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret ederek, Valilikçe verilen desteğe teşekkür edip, yarışmada kazanılan madalya ve plaketleri Vali Aydın Baruş’a takdim ettiler.

Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, Valiliğimizce İlimizin tanıtımında Gastronomiye ayrı bir önem veriyoruz. Uluslararası bir fuarda ilimizin zengin yemek kültürünün tanıtılması yarışmada ödüller alınması ilimiz adına okulumuzun verdiği eğitim adına gurur verici, başarılarınızdan dolayı tüm ekibi kutluyorum diyerek yarışma da derece alan öğrencilere hediyeler verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve yaşadığımız toprakları sevmeliyiz” Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve...
Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı...
Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’ Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’
Başkan Dağ’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı Başkan Dağ’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları...
Büyükşehir’den Darende’de Eğitim Semineri Büyükşehir’den Darende’de Eğitim Semineri
Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla Mesaj Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla...
Başkan Güder, "Hepimiz Bir Vücudun Azaları Gibiyiz" Başkan Güder, "Hepimiz Bir Vücudun Azaları...
Ahmet Çakır Siyasete girince eski ortağı H.Uğur Polat’ı unutmadı Ahmet Çakır Siyasete girince eski ortağı H.Uğur...
Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başladı Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri...
Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına Devam Ediyor Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına...
Başlan Güder, ’Orduzu’ya Gençlik ve Etüt Merkezi Yapacağız’ Başlan Güder, ’Orduzu’ya Gençlik ve Etüt Merkezi...
Rektör Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel kalmayacak, uluslararası olacak” Rektör Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinin Sorunlarını Dile Getirdi Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinin Sorunlarını...
Malatya’ya Gönül Verenler Şehir Gönüllüleri Meclisi Çatısı Altında Malatya’ya Gönül Verenler Şehir Gönüllüleri...
65 Yaşındaki Hastayı Battalgazi Belediyesi ve 112 Ekipleri Kurtardı 65 Yaşındaki Hastayı Battalgazi Belediyesi ve 112...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TÜBİTAK Bilim Söyleşisi Kapsamında;...

Haberi Oku