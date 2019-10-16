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16 Ekim 2019 Çarşamba 09:14

Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etmeye Devam Etti

Malatya Valisi Baruş, Cirikpınar, Aslanbey ve K.Mustafapaşa Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etmeye Devam Etti
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Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Timur ile birlikte Battalgazi İlçesi Cirikpınar, Aslanbey ve K.Mustafapaşa Mahalle muhtarlarını ziyaret etti.


Battalgazi İlçesi Cirikpınar Mahallesi Muhtarı Muzaffer Baran, Aslanbey Mahallesi Muhtarı Tolga Toy ve K.Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Koray Özdemir’i ziyaretlerinde Vali Baruş, Mahallelerinin sorunları ve çalışmaları hakkında muhtarlar ve azalarıyla sohbet ederek bilgiler aldı.


Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekerek muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Baruş, eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Baran, Toy ve Özdemir mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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