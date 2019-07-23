Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Merkez Fatih, Yeşilkaynak ve Seyran Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti.

Vali Aydın Baruş beraberinde İl Emniyet Müdür v. Yücel Başar, İlçe Emniyet Müdürü ve Mahalli İdareler Müdürü ile birlikte Merkez Fatih, Yeşilkaynak ve Seyran Mahalleleri muhtarlarını ziyaret etti.

İlk olarak Merkez Fatih ve Yeşilkaynak Mahalle Muhtarlarına ziyarette bulunan Vali Baruş’u burada Merkez Fatih Mahallesi Muhtarı Kemal Koçak, Yeşilkaynak Mahallesi Muhtarı Murat Karaduman ve azaları karşıladı. Mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgiler alan Vali Baruş, mahallede bulunan Şehit Polis Memuru Mehmet Emin Çakır parkında incelemelerde bulundu. Muhtarların taleplerini yerinde inceleyen Vali Baruş Yeşiltepe Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret ederek ASM Doktorlarından verilen hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Seyran Mahalle Muhtarını ziyaret eden Vali Baruş, Muhtar Zihni Dönmez ve azaları ile mahallenin sorunları ve çalışmaları hakkında bir süre sohbet ederek mahallenin sıkıntı ve sorunları hakkında bilgiler aldı. Sohbet sonrası mahalleyi gezerek incelemelerde bulunan Vali Baruş, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinde ve Şehit Nurettin Metin Parkında incelemelerde bulunarak Muhtar Zihni Dönmez’in taleplerini yerinde inceledi.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekerek muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Baruş, yaptıkları çalışmalardan dolayı Merkez Fatih Mahalle Muhtarı Koçak, Yeşilkaynak Mahalle Muhtarı Karaduman ve Seyran Mahalle Muhtarı Dönmez’e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Koçak, Karaduman ve Dönmez mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)