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22 Ekim 2019 Salı 16:37

Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyarete Devam Etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Tandoğan, Yıldıztepe ve Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti.

Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyarete Devam Etti
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Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Timur ile birlikte Battalgazi İlçesi Tandoğan, Yıldıztepe ve Fevzi Çakmak Mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Battalgazi İlçesi Tandoğan Mahallesi Muhtarı Yusuf Gökalp, Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Alışık ve azaları tarafından karşılanan Vali Baruş Mahallelerinin sorunları ve çalışmaları hakkında muhtarlar ve azalarıyla sohbet ederek bilgiler aldı.

Tandoğan ve Yıldıztepe Mahalle muhtarlarını ziyaretinin ardından Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli’yi ziyaretinde Vali Baruş’u burada muhtar Yerli ve azaları karşıladı. Ziyarette Vali Baruş, muhtar ve azaları ile mahallenin sorunları ve çalışmaları hakkında bir süre sohbet etti. Sohbet sonrası mahalleyi gezen Vali Baruş, mahallede bulunan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı 1 Nolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Göztepe 3 Nolu Aile Sağlık Merkezi ile İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaları gezerek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Gökalp, Alışık ve Yerli mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş’a teşekkür ettiler.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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