Vali Baruş, Melekbaba Gençlik Merkezi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Battalgazi İlçesi Melekbaba Mahallesinde 58 dönümlük alan üzerinde inşaatı devam etmekte olan ve spor kompleksine dönüştürülmesi planlanan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yapım süreci ile ilgili bilgiler alan Vali Baruş, “İlimizde yapımı devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte gençlerin boş zamanlarını değerlendirerek, daha modern ve daha iyi şartlarda sportif aktivitelerini yapma imkânı bulacak olmaları bizleri mutlu ediyor” dedi.

Ziyarete Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Mühendisler ve firma yetkilileri katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)