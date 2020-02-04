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04 Şubat 2020 Salı 17:27

Vali Baruş Merkez İlçelerine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak’ta yaşanan depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Vali Baruş Merkez İlçelerine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu
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Deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak yıkım kararı alınan Hasanbey Caddesi üzerindeki 4K Sitesindeki incelemelerin ardından Salköprü, Bentbaşı, İlyas, Kiltepe, Çarmuzu, Kaynarca, Melekbaba, Taştepe, Cirikpınar ve Hidayet Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Konutları hasarlı olduğu için çadırlarda yaşamaya çalışan vatandaşların sıkıntılarını dinleyip konteyner kente başvurmalarını söyleyen Vali Baruş, kış şartlarında çadırlarda yaşamını devam ettirmenin zorluklarını anlatarak konteyner kente davet etti ve orada daha iyi şartlarda barınabileceklerini, yiyecek ve ısınma ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

Vali Aydın Baruş’un inceleme ve ziyaretlerine İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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