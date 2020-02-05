Vali Baruş Muhtarlarla Deprem Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

24 Ocak 2020 Elazığ İli sivrice merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Haktan sonsuz rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileğinde bulunarak sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, “Deprem olduğu andan itibaren vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimiz büyük bir süratle harekete geçti. Kurtarılması gereken vatandaşlarımızı enkaz altından kurtardık, yaralı vatandaşımız şu anda hastanede yok. Bu depremden özellikle Doğanyol İlçemiz, Pütürge İlçemiz, Kale İlçemiz, Battalgazi ilçemiz ve Yeşilyurt ilçemizin bir bölümü olumsuz etkilendi. Battalgazi’de de çok sayıda kırsal alan başta olmak üzere merkez mahallelerde de binalarımızda hasar meydana gelmiştir.

Depreme Hazırlıklı Olmalıyız

Bu şunu gösteriyor biz depreme yeterli kadar hazırlıklı değiliz. Deprem bölgesi olan ilimizde binalarımızı, ilimizin zemin şartlarına uygun bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Gördüğümüz kırsal yapılarda tabii toprak ve kerpiçten yapılmasından dolayı zaten taşıma sisteminin elverişsiz olması nedeniyle önemli hasarlar görüyoruz. Fakat yeni yapılan binalarda da özellikle 20-30 yıllık binalarda taşıyıcı sistemlerde önemli çatlaklar oluştuğunu bununda hayati açıdan risk oluşturduğunu görüyoruz. Onun için deprem bilincini tüm toplum olarak oluşturmak zorundayız” dedi.

Vatandaşları Doğru Bilgilendirelim

Battalgazi ilçesinin durumu ile ilgili bazı bilgiler veren Vali Baruş, “Bugüne kadar deprem oluşundan itibaren daha ilk günden Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve kamu kurumlarından alınan teknik destek sayesinde tespit çalışmalarına başlandı. Bu tespit çalışmalarında bugüne kadar biz özellikle depremin yıkıma neden olduğu Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde yoğunluklu olarak çalıştık. Battalgazi ilçe merkezinde de bugünden itibaren 25 ekibimiz çalışacak. Bu çalışmalarda süratle neticelendirilip vatandaşlarımızı endişeye sevk eden bir takım evhamlardan da onları kurtarmak istiyoruz. Muhtarlarımızdan ricam lütfen vatandaşlarımızı endişeye sevk edecek söylemlere, söylentilere dikkat etsinler. Biz şu anda kamu yöneticileri olarak vatandaşımızı teskin etmek, onları endişelerden kurtarmak zorundayız. Sizlerden ricam bu konuda hassasiyet gösterin, vatandaşımıza yardımcı olun ve vatandaşımız depremden mağdur olmasıyla birlikte başka mağduriyetler yaşamasın.

İlimizdeki Hasar Tespiti

İlimiz genelinde bugüne kadar ekiplerimiz tarafından 12.884 binada hasar tespiti yapıldı. Buda 26.491 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yani bağımsız bölüm dediğimiz bir binada 10 daire olabilir 20 daire olabilir sayısının fazla olmasının anlamı bu. Yıkık 278 bina 478 bağımsız bölüm tespit edildi. Acil yıkılacak 217 bina 456 bağımsız bölüm var. Ağır hasarlı 2698 bina ve 5218 bağımsız bölüm var. Bu da gösteriyor ki ilimiz genelinde çok önemli bir hasara neden olmuş bu deprem. Toplamda da 3193 bina 6152 bağımsız bölüm tespit edildi. İşyeri hasar durumunuz ise acil yıkılacak 9, ağır hasarlı 53, orta hasarlı 45, az hasarlı 92 olmak üzere 199 iş yerinden hasar tespit edildi.

Battalgazi’de bugüne kadar 3852 binada tespit yapıldı. 9314 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 13 bina yıkık 23 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Acil yıkılacak 69 binamız, bağımsız bölüm bazında 199 bölüm var. Ağır hasarlı 426 binamız var orta hasarlı 127 bina 340 bağımsız birim. Az hasarlı 651 bina 1564 birim hasarsız 2084 bina 5648 bağımsız bölüm var. 482 binaya arkadaşlarımız gittiği halde sahibi olmadığı için ulaşılamadı.

Yıkılacak ve Taşınacak Okullar

Deprem nedeniyle bazı okullarımızda hasarlar oluştu. Ağır hasarlar oluşan veya yıkımı gereken bazı okulları taşımamız gerekiyor. Battalgazi ilçemizde Battalgazi Çolakoğlu İlkokulu boşaltılacak Fatih Hüseyin İlbak ilkokuluna taşınacak. Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi boşaltılacak Orhan Gazi Ortaokuluna taşınacak. Kuluşağı İlkokulu boşaltılacak Fatih Hüseyin İlbak ilkokuluna taşınacak. Melekbaba ilkokulu-ortaokulu boşaltılacak Hatice İsmet Şeftalicioğlu İlkokulu’na taşınacak. Malatya Lisesi ek binası boşaltılacak normal diğer binada eğitimine devam edecek bu boşaltılan bölümdeki öğrenciler. Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boşaltılacak Fatma Aliye İMKB Mesleki Teknik Anadolu lisesine taşınacak. Kazım Karabekir İlkokulu boşaltılacak yine Kazım Karabekir İlkokulunun diğer binasında eğitimine devam edecek. Dolayısıyla Battalgazi’de yedi okulumuz boşaltılıyor başka binalarda eğitimlerine devam edecek bu boşaltılan binalarında yapımına bir an önce başlanacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver yaptığı konuşmada, “Malatya’nın ilçelerini gezdim depremin sonuçlarını yakından görüyorum. Ben daha önce Van depreminde de bulunmuş biri olarak Sayın Valimiz, Kaymakamlarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimiz ellerinden gelen bütün imkânları sarf ediyorlar. Vatandaşlarda bu çalışmalardan dolayı memnun. Kısmi olarak bilgisizlikten dolayı kaynaklanan ufak tefek bir takım şikâyetlerle karşılaştık ancak bunların yeterince bilgi olarak beslenemediğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu bakımdan bugünkü toplantı çok çok isabetli oldu. Muhtarlık müessesesi, bu günkü Türkiye’nin yönetim yapısında çok farklı bir konumdadır. Muhtar mahallenin amcasıdır, babasıdır, annesidir, ablasıdır yani dışardan yöneten değil, muhtar ailenin içinde de olup biteni bilen bir insandır. Yani ailenin bütünlüğünü mahallenin bütünlüğünü gözeten destekleyen bir yöneticidir. Bir şehrin mahallesinin huzuru, istikrarı, güvenini sağladınız mı o şehrin bütününde de aynı şeyi gerçekleştirebilirsiniz demektir. Bununda ilk adımı muhtarlıklardır.

Valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan, ilçe belediye başkanlarımızdan, çevre şehircilik il müdürlüklerimizden vs. bütün yöneticilerle temasımızı kurup doğru bilgiler alıp mahallenizdeki mağdurlarla paylaşmanız çok çok büyük önem arz ediyor. Devletimiz bütün kurumlarıyla meydana gelen bu yarayı sarmak, onarmak, en kısa zamanda daha huzurlu bir ortamı sağlamak için elinden gelen bütün gayreti samimi bir şekilde sarf etmeye çalışıyor. Cenabı Hak bir daha bu tür afetlerle bizleri karşılaştırmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra muhtarlarımız vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dile getirdiler.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, Çevre ve şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)