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09 Eylül 2019 Pazartesi 13:35

Vali Baruş Öğrencilerin Okul Heyecanına Ortak Oldu

Malatya'da yaz tatilinin ardından yaklaşık 174 bin öğrenci ve 13 bini aşkın öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.

Vali Baruş Öğrencilerin Okul Heyecanına Ortak Oldu
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Vali Aydın Baruş 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılının açılışı nedeniyle Gazi İlkokulunu, Hafize Özal Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Malatya Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Baruş’a Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez eşlik ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul müdürleri ve öğretmenler hazır bulundu.

Vali Baruş okul müdürlerinden okulun fiziki ve idari durumunu hakkında bilgiler aldı. Öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle öğrencilerin daha iyi durumda eğitim alabilmeleri için gerekli koşulların sağlanabilmesi konularında sohbet etti.

Öğrencilerin okullarına buluşmasına tanıklık eden Vali Baruş, sınıflara geçerek öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Öğrencilere kitap ve satranç seti hediye eden Vali Baruş ve beraberindekiler başarılar dileyerek okullardan ayrıldılar.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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