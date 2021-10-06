Vali Baruş Öğrencilerle “Akif” Filmini Seyretti

Vali Aydın Baruş, beraberinde eşi Nagihan Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Akif” filmini izledi.

İstiklal Marşımızın kabulünün yüzüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları ile “Akif” filmi izleyici ile buluştu.

Malatya Valiliği tarafından temin edilen 9500 sinema bileti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilere dağıtımı yapılarak vizyona giren; Sadullah Şentürk'ün yönettiği, Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu ve Nazım Körmükçü gibi sevilen oyuncuların rol aldığı “Akif” isimli filmin vizyonda olduğu süre içerisinde izlettirilmesi planlanmaktadır.

“Akif” Filmi

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisinin katkısıyla oluşturulan “Akif” filminin çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapıldı.

Yapımcılığını HT Yapım'ın üstlendiği, filminin konusu şöyle:

“İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş için halkı bir araya getirir. Bu sırada işgal devletleri, Anadolu halkını Ankara yönetimine karşı kışkırtmak için İslam üzerinden propaganda yapar. Savaşta işlerini şansa bırakmak istemeyen işgal devletleri, Mustafa Kemal'i öldürme kararı alır ve bunun için Hintli Müslüman Mustafa Sagir görevlendirilir. Mustafa Kemal, işgal devletlerinin propagandasını engellemek ve halkın kurtuluş mücadelesine katılmasını artırmak için Mehmet Akif'i Ankara'ya çağırır. 13 yaşındaki oğluyla yola çıkan Mehmet Akif, Ankara'ya doğru ilerlerken başına birçok olay gelir. Yaşadıklarından, şahit olduklarından derinden etkilenen Mehmet Akif, bu süreçte İstiklal Marşı'nı yazmaya çalışır”