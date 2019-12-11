Vali Baruş, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

İlk olarak Yeşilyurt Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret eden Vali Baruş’u burada Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Okul Müdürü Recep Örek karşıladı. Okul Müdürü Örek’ten okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, okul bünyesinde bulunan Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyelerini gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Yeşilyurt Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi ziyaretinin ardından Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Baruş, Okul Müdürü Güneş Güngüt Özdemir ve öğretmenler tarafından karşılandı. Okul Müdürü Özdemir’den okul ile ilgili bilgiler alan Vali Baruş, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Temel Beceriler Atölyesi ile Adalet sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Son olarak öğretmenlerle düzenlenen toplantıda öğretmenlerimize motivasyon kaynağı oluşturmak ve okullarda başarının daha da artması için ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerle bir araya gelip talep ve sorunlarını dinleyerek, öğretmenlerle tanışmaya ve istişarede bulunmaya önem verdiğini ifade eden Vali Baruş, Okul idaresi, öğretmenler ve okul aile birliği arasındaki ilişkilerin iyi tutulması ve toplantılar düzenlenerek koordinasyonun sağlanması hususuna değindi. Ayrıca öğrencilerimize, başarabileceklerini öğretelim. Kendisine güvenen, değerlerine sahip çıkan, değerlerinin kıymetini bilen, gelecekte de ailesine, toplumuna ve ülkesine yararlı insanların yetişmesi önemli” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)