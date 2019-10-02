Vali Baruş Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

İlk olarak 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Baruş’u burada Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve Okul Müdürü Ekrem Demir karşıladı. Okul Müdürü Demir’den okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, okul bünyesinde bulunan İlkyardım Eğitim Merkezi ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi ziyaretinin ardından Türkiyem Ortaokulunu ziyaret eden Vali Baruş, Okul Müdürü Mustafa Coşkun ve öğretmenler tarafından karşılandı. Okul Müdürü Coşkun’dan okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgiler alan Vali Baruş, anasınıfı ve diğer sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Baruş, ziyaret ettiği okullarda, ders saatleri müsaitse, öğretmenlerle bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, okullarda başarının daha da artması için öğretmenlerle tanışmaya ve istişarede bulunmaya önem verdiklerini kaydetti. Sözlerinin devamında “çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için özverili çalışmak durumunda olduğunuzu biliyorsunuz. Çocuklarımızın temelini iyi atarsanız gelecekleri güvende olur. Gelecekleri açısından hayallerini doğru yönlendirmeniz lazım. Sizlerin üzerlerine nakşettiğiniz her desen çocuklarımızın ömür boyu üzerlerinde kalacak. Kendisini ifade edebilen güven sahibi, özgüven sahibi nesiller yetiştirmemiz lazım” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)