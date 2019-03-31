Vali Baruş, Oyunu Kullandı

Eşi Nagihan Baruş ile birlikte oy kullanmaya gelen Vali Baruş, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerini ilettikten sonra oylarını kullandılar.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Baruş, “Tüm vatandaşlarımız gibi bizde eşimle birlikte demokratik hak ve sorumluluğumuzu yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Malatya ili genelinde sabah saat 07.00’de başlayan seçim süreci bütün sandıklarda sükûnet içerisinde devam ediyor. Bugün 13 ilçemizde 716 mahallemizde 2086 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşiyor. Seçime ilişkin tüm güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik önlemlerimiz oy verme sürecinde ve bitiş saati 16.00 sonrasında da devam edecek. İnşallah Malatya’mız için, ülkemiz için hayırlı bir seçim olur” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)