Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Mart 2019 Pazar 12:37

Vali Baruş, Oyunu Kullandı

Vali Aydın Baruş, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde oyunu kullanmak için Fatih İlköğretim Okulunda sandık başına gitti.

Vali Baruş, Oyunu Kullandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eşi Nagihan Baruş ile birlikte oy kullanmaya gelen Vali Baruş, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerini ilettikten sonra oylarını kullandılar.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Baruş, “Tüm vatandaşlarımız gibi bizde eşimle birlikte demokratik hak ve sorumluluğumuzu yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Malatya ili genelinde sabah saat 07.00’de başlayan seçim süreci bütün sandıklarda sükûnet içerisinde devam ediyor. Bugün 13 ilçemizde 716 mahallemizde 2086 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşiyor. Seçime ilişkin tüm güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik önlemlerimiz oy verme sürecinde ve bitiş saati 16.00 sonrasında da devam edecek. İnşallah Malatya’mız için, ülkemiz için hayırlı bir seçim olur” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş, Basın Mensuplarına Açıklama Yaptı Vali Baruş, Basın Mensuplarına Açıklama Yaptı
Esenlik, Mor Reyhan İddialarını Yalanladı Esenlik, Mor Reyhan İddialarını Yalanladı
Büyük sınava Büyük destek Büyük sınava Büyük destek
Vali Baruş 13. Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması Ödül Törenine Katıldı Vali Baruş 13. Araştırma Projeleri Malatya Bölge...
Vali Baruş, Rota Malatya Proje Tanıtım Toplantısına Katıldı Vali Baruş, Rota Malatya Proje Tanıtım Toplantısına...
Gençlerle Doğa Üzerine Konuşuldu Gençlerle Doğa Üzerine Konuşuldu
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Vali Baruş, Basın Mensuplarına Açıklama...
Vali Aydın Baruş, İlimiz Pütürge İlçesi Bölünmez Mahallesinde bugün saat 10.00 sıralarında seçim...

Haberi Oku