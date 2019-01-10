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10 Ocak 2019 Perşembe 15:39

Vali Baruş, Özsan ve MOSİAD’ı Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, ÖZSAN Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek, buradaki esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Baruş, Özsan ve MOSİAD'ı Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu
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ÖZSAN Sanayi Sitesi Kooperatif binasında düzenlenen ve Yeşilyurt Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili Turgay Gülenç, Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Şemsettin Alkan ile birlikte çok sayıda esnafın katıldığı ziyarette Vali Baruş, Kooperatif Başkanı Alkan’dan bilgi aldı.

ÖZSAN Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Alkan, kendilerini ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek Vali Baruş’a teşekkürlerini sundu.

Vali Baruş’ da, “Sizlerle tanışmak için buradayım. Sizlerle tokalaştığımda nasırlı ellerle tokalaşmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü bu nasırlı eller sizin verdiğiniz emeği, katlandığınız zahmeti gösteriyor. Esnaf olarak memleketimizin bekasının ana unsurlarından birisiniz. Malatya insanına vermiş olduğunuz katkı için, sağlamış olduğunuz istihdam için, ekonomiye kattığınız değer için çok teşekkür ediyorum. Burada olduğumuz süre içerisinde sizlerle her zaman birlikte olmaya çalışacağız. Sizlerin karşılaştığınız problemlerde, sorunlarda hep yanınızda olmaya gayret edeceğim bundan emin olunuz. Çünkü esnafımızın hem ülkemiz için hem ilimiz için ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Vali Baruş ve beraberindekiler bir süre ÖZSAN Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren iş yerlerini gezerek incelemelerde bulundular.

Vali Baruş, ÖZSAN Sanayi Sitesi ziyaretinin ardından. 1.Organize Sanayi Bölgesine geçerek burada da MOSİAD Dernek Başkanı Ali Abbas Daşan’ı ziyaret etti.

MOSİAD Dernek Başkanı Daşan ve Dernek Üyeleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Başkan Daşan’dan Dernek faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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