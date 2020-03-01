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01 Mart 2020 Pazar 10:15

Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak’ta Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizi de etkileyen deprem nedeniyle, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu
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Deprem nedeniyle Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Pazarcık, Bölükkaya, Karşıyaka ve Tepehan Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkındaki bilgileri muhtarlardan aldı. Mahallelerdeki hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binalar ile yardım ihtiyaçlarının olup olmadığı, yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığının incelemesi yapıldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören evdeki eşyalarını koyduğu çadırı yanan Adem Orhan’a ziyarette bulunan Vali Baruş ve beraberindekiler geçmiş olsun diyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ettiler.

Vali Aydın Baruş’un mahalle incelemelerine Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, Poskıran Mahallesi Muhtarı Kasım Yaray, Pazarcık Mahallesi Muhtarı Nusret Doğan, Bölükkaya Mahallesi Muhtarı İbrahim Çakır, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Yakut ve Tepehan Mahallesi Muhtarı Ekrem Şenadlı eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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