Vali Baruş “Pütürge’de 313 Afet Konutu ve 250 Kentsel Dönüşüm Konutu Yapılacak”

Vali Aydın Baruş Pütürge İlçesinde ilk olarak Kaymakamlığa geçerek burada İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve yüklenici firma yetkililerinden yapılan afet konutları ile ilgili bilgiler aldı.

Afet konutları alanındaki incelemenin ardından Pütürge İlçe meydanında esnaflarla sohbet eden Vali Baruş, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararınca “Riskli Alan” ilan edilen İlçe merkezindeki Ağalar, Hatip ve Köylü Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, buranın kentsel dönüşüm ile yenileceğini belirtti. Vatandaşların bir an önce riskli alan olan bu mahallelerden taşınması gerektiğini söyleyen Vali Baruş, mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Köy Evlerinin yapımının devam ettiği Taşbaşı Mahallesine geçen Vali Baruş burada yaptığı açıklamada; “Taşbaşı Mahallesine bağlı Döngel Bağları mevkiindeyiz. Burada ahırlı konut talep eden afetzede vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak üzere 105 adet konut ve ahır inşasına başlandı. Şu an 1. Etap zemin çalışmaları devam ediyor. Daha sonra 2 ve 3. Etaplarda tamamlanarak 105 adet konut vatandaşlarımıza teslim edilecek. İlçe merkezimizdeki 208 konutta da incelemelerde bulunduk. Yaklaşık 15-20 gün sonra vatandaşlara teslim edilebilir hale gelecek. Dolayısıyla ilçe merkezinin acil ihtiyacı büyük oranda çözülmüş olacak. Mahallelerimizde ve köylerimizde kırsal konutların, bireysel konutların yapımına da başlandı. Önümüzdeki hafta bu yapım süreci hızlanacak. Arazisi uygun olan vatandaşların, yer seçimi yapılanların kırsal konutları da yapılarak bir an önce kendilerine teslim edilmelerine çalışılacak.

Doğanyol, Battalgazi ve Kale İlçelerimizde de aynı şekilde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Buradaki amacımız kış şartları bastırana kadar acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızı evsiz bırakmamak. Bu anlamda da Pütürge İlçemizdeki çalışmaların hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Arzu edilen zamanda müteahhitlerimiz işi tamamlarlar ve vatandaşlarımızı bir an önce bu sıkıntıdan kurtarırız diye düşünüyorum. Pütürge Merkezde toplam 313 konut inşa edilmiş olacak. Ayrıca kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen alanda da yaklaşık 250 konut dönüşüme tabi tutularak inşa edilecek. Böylece Pütürge İlçe merkezimizin görünümü tamamen değişmiş olacak, çok modern bir görünüme kavuşacak. İnsanlarımızın rahatça ikamet edebileceği, sosyal hayatını rahatça temiz bir ortamda sürdürebileceği ve kent hizmetlerinden rahat bir şekilde faydalanabileceği bir ortamda yaşamaları sağlanmış olacak. Vatandaşlarımızın da bundan mutlu olacağına inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Pazarcık Mahallesi Köy Evleri şantiye alanına geçen Vali Baruş buradaki incelemenin ardından Tepehan Mahallesinde inşa edilen 98 konutluk afet konutlarına geçti.

Son olarak Pütürge Belediyesinin Tepehan Mahallesindeki Kum Ocağı ve Kilit-Parke şantiyesini ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

Vali Baruş’a incelemelerde İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)