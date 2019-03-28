Vali Baruş, Rota Malatya Proje Tanıtım Toplantısına Katıldı

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konser Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Sevgi Gümüş, Proje Araştırmacıları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tanıtım toplantısı öncesi fuaye salonunda sergilenen projeleri tek tek inceleyen Vali Baruş, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Sevgi Gümüş’den bilgiler aldı.

Konuşmasında Ülkelerin kalkınması için değişik alanlarda rekabet edebilir durumda olmasının önemine değinen Vali Baruş, sanayi ve tarım alanında gerçekleştirilen kalkınma hamlelerinin yanında turizm alanında da çalışmalar yapılarak Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip ilimizin insanlık tarihi açısından önemli değerlerin kıymetini bilerek başta Aslantepe olmak üzere bu değerlerimizi iyi bir şekilde anlatmamız lazım dedi.

Turizm kırsal kalkınma açısından son derece önemli. Sahip oldukları zenginlikleri onlara tanıtırsanız, anlatabilirseniz insanlarımız bulunduğu yerde turizmin bir geçim kaynağı olarak kullanma imkânına sahip olurlar. Yüksek lisans öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalardan ben şunu anladım kırsal alanda da turizm faaliyetlerinin gerçekleştirebileceğine olan inançları var. Önemli hedefler tespit etmişler.

Malatya sadece engin tarih ve kültürü ile öne çıkan bir şehir değil aynı zamanda doğal güzelliklerinin de ön plana çıkarılması lazım. Elimizde çok ciddi değerlerimiz var doğal güzellikleriniz, vadilerimiz, akarsularımız var. Malatya’nın çokta farkında olmadığı Denizimiz var, Karakaya Barajı var. Yapılan çalışmalarda Karakaya Barajı’na yönelik de bir rota planlamasını görmek beni son derece memnun etti. Tabi diğer taraftan doğal güzelliklerimiz yanında Malatya’nın sahip olduğu çok önemli bir zenginlikte Gastronomi Kültürü var. Bugün Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ziyaretimde bulundu ona da gastronomi kültüründen bahsederken Malatya’nın yemekleri konusunda valiliğimizin hazırlattığı yayını kendisine takdim ettim. O kitaplar içersinde iki yüzün üzerinde yemek, içecek, tatlı, salata, çorba tarifi olduğunu söyleyince çok şaşırdılar. Yani bu kadar zengin bir yemek kültürümüz var. Bunu Malatya’ya gelen misafirlere nasıl tanıtıyoruz buda çok önem taşıyor. Dolayısıyla Malatya tarih ile kültürüyle doğal zenginlikleriyle gastronomi kültürüyle ve hatta Malatya denince akla gelen tarımsal üretiminin önemli bir değerini üreten kayısısı ile turizm hareketine hedef olabilecek noktalardan birisi.

Günümüzde zaman planlaması çok önem taşıyor. İlk önce bunun altyapısını oluşturacaksınız. Daha sonra da tanıtımınızı gerektiği gibi yapmanız lazım. İşte bu turizm olanaklarının planlanmasına yönelik bu rota planlama çalışması gerçekten ilimiz açısından çok büyük önem taşıyor. Gerek merkezi idarenin kurumları olarak, müdürlüklerimiz olarak başta Kültür Turizm Müdürlüğümüz olarak gerekse Belediyeler olarak bu verileri kullanarak turizm çekim noktalarını oluşturmada çok büyük bir faydalanma sağlayacağınızı buradan ifade edebilirim.

Burada ekip halinde hareket etmek çok önemli. Daha önce Rektörümüze de, Dekanımıza da ifade ettim biz Valilik olarak, diğer kurumlar olarak size elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Gittiğiniz alanlarda yapacağınız çalışmalarda o yörenin halkıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek planlamalar, rotalar oluşturursak, o değerleri tek tek saptayabilirsek çalışma çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Bu çalışmalar neticesinde Malatya’mızı turizm bakımda ne kadar çok hareketlendirirsek bunun faydasını hep birlikte göreceğiz. Hem insanımız ekonomik olarak bundan istifade edecek hem de Malatya’yı dünyaya açmış olacağız. Ufkumuz daha fazla genişleyecek. Bu çalışmanın başarılara vesile olmasını temenni ediyor, çalışmada yer alan tüm ekibinizi tekrar tebrik ediyorum dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)