Vali Baruş, Sağlık Çalışanlarının ve Şehit Ailelerinin Bayramını Kutladı

Malatya Valisi Aydın Baruş, pandemi sürecinde Covid-19 ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüren sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret eden Vali Baruş, sağlık çalışanlarının bayramlarını aynı zamanda Dünya Hemşireler Gününü kutladı.

Zor bir süreç yaşandığını ve sağlık çalışanlarının yoğun çabası, üstün gayretleri sayesinde bu sürecin yönetilebildiğini söyleyen Vali Baruş, sözlerine şöyle devam etti: “Fedakarlıklarla çalışıyorsunuz, pandemi sürecinde ailelerinize bile daha az vakit ayırmak zorunda kaldınız. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın, Allah daima yardımcınız olsun, yoğun dönemlerde çok büyük sıkıntılar yaşadınız, İnşallah alınan tedbirler ile daha rahat bir dönem geçiririz. Emekleriniz, çabanız ve üstün gayretiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile hem Dünya Hemşireler Gününüzü hem de bayramınızı kutluyorum. Allah sağlık sıhhat içerisinde nice hizmetler vermeyi nasip etsin. Aileleriniz ile birlikte nice güzel bayramlar diliyorum” dedi.

Ziyaretlerde İl Müftüsü Veysel Işıldar sağlık ordumuz için dualar etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise hastanelerin durumu hakkında Vali Baruş’a bilgiler verdi.

Hastane ziyaretlerinin ardından Hekimhan ilçesine geçen Vali Aydın Baruş, 01 Kasım 1997 tarihinde Van Çaldıran’da şehit olan Oğuz Gürbüz’ün ailesini, 14 Nisan 2021 tarihinde Kuzey Irak’ta şehit olan Hacı Halil Kızılay’ın ailesini ve 09 Eylül 2012 tarihinde Hakkari Şemdinli’de şehit olan Güner Erdem’in ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Devletimizin şehitlerimizin ailelerine çok büyük önem verdiğini söyleyen Vali Baruş, her sıkıntınızda Kaymakamımız burada onun da çözemediği durumlar olursa size her zaman kapım açık dedi.

Ziyaretlerde Vali Baruş’a Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Deniz ve İl Müftüsü Veysel Işıldar katıldı. İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın şehitlerimiz için okuduğu Kuran Tilaveti ve ettiği duaların ardından ziyaretler sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)