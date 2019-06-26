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26 Haziran 2019 Çarşamba 16:38

Vali Baruş, Sancaktar ve Taştepe Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, Sancaktar ve Taştepe Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Baruş, Sancaktar ve Taştepe Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti
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Sancaktar Mahalle Muhtarı Ahmet Özpolat’ı ziyaret eden Vali Baruş’u burada muhtar Özpolat ve azaları karşıladı. Mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtar Özpolat’tan bilgiler alan Vali Baruş, daha sonra mahalleyi gezerek esnaflar ile sohbet etmesinin ardından Sancaktar Çok Amaçlı Sosyal Tesisi, Sancaktar Çocuk Parkı ve Hüseyin Özpolat Parklarında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Taştepe Mahalle Muhtarını ziyaret eden Vali Baruş, muhtar Kılıç ve azaları ile mahallenin sorunları ve çalışmaları hakkında bir süre sohbet etti. Sohbet sonrası mahalleyi gezerek incelemelerde bulunan Vali Baruş, muhtar Kılıç’tan mahallenin sıkıntıları hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çeken Vali Baruş, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Sancaktar Mahalle Muhtarı Özpolat ve Taştepe Mahalle Muhtarı Kılıç’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Özpolat ve Kılıç mahallelerinin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştıklarını ifade ederek mahallede insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürdüklerini söylediler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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