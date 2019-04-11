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11 Nisan 2019 Perşembe 09:30

Vali Baruş, Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Düzenlenen Programa Katıldı

İl Emniyet Müdürlüğü, Polisevinde 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Vali Baruş, Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Düzenlenen Programa Katıldı
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Programa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, Emniyet Müdür Yardımcıları ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Baruş ile Emniyet Müdürü Urhal, yemek öncesi şehit aileleri ve gazilerimiz ile ayrı ayrı sohbet ederek kendileriyle aynı sofrada buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. 

Program İl Müftüsü Ümit Çimen’in yaptığı yemek duasının ardından sona erdi.

Polisevinde düzenlenen programdan ayrılan Vali Baruş, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yol uygulamasında bulunan Polis ekiplerini, Sanayi Polis Merkezi Amirliğini ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretleri esnasında Vali Baruş yaptığı konuşmasında, “ Sizlerin nezdinde tüm Polis Teşkilatının Polis Haftasını tebrik ediyoruz. Çok köklü bir teşkilatımız olan emniyetimiz 174 yıldır ülkemize, milletimize büyük bir gururla hizmet ediyor. Sizlerde bu şerefli teşkilatın kahraman üyelerisiniz. Biz sizleri kahraman olarak görüyoruz. Çünkü milletimizin huzur ve güvenliği için her zaman gözünüzü kırpmadan vazife başına koşacağınıza, canınızı hiç düşünmeden her türlü fedakârlığı yapacağınıza inanıyoruz. Bu yapmış olduğunuz görevlerde sizlere üstün başarılar temenni ediyoruz. Sizler görevinizi ne kadar hassasiyetle yapıyorsanız bizlerde o kadar rahat uyuyoruz. Tüm vatandaşlarımız sizlere güvenerek evine gidiyor, çoluğunu çocuğunu sizlere güvenerek sokağa bırakabiliyor. Dolayısıyla sizlere olan güveni boşa çıkarmamak için son derece hassasiyet gösterdiğinizi de biliyoruz. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Bundan sonraki meslek hayatınızda başarılar diliyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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