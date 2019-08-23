Vali Baruş Şehit Astsubay Çavuş Taşpınar’ın Cenaze Törenine Katıldı

Cuma namazı sonrası Büyükşehir mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Vali Aydın Baruş, Malatya MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğg. Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Taşpınar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birliğinden yeni aldığı aracın bakımını yaptırmak için izin alan Astsubay Çavuş Yunus Emre Taşpınar, Mardin’in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Şehit olmuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Mardin’in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Şehit olan Astsubay Çavuş Taşpınar’ın Cenaze Törenine Katıldı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.