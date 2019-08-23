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23 Ağustos 2019 Cuma 15:08

Vali Baruş Şehit Astsubay Çavuş Taşpınar’ın Cenaze Törenine Katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Mardin’in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Şehit olan Astsubay Çavuş Taşpınar’ın Cenaze Törenine Katıldı.

Vali Baruş Şehit Astsubay Çavuş Taşpınar'ın Cenaze Törenine Katıldı
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Birliğinden yeni aldığı aracın bakımını yaptırmak için izin alan Astsubay Çavuş Yunus Emre Taşpınar, Mardin’in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Şehit olmuştu.

Vali Aydın Baruş, 21.08.2019 trafik kazasında Şehit olan Astsubay Çavuş Yunus Emre Taşpınar’ın cenaze törenine katıldı.

Cuma namazı sonrası Büyükşehir mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Vali Aydın Baruş, Malatya MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğg. Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Taşpınar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın cenaze namazını kıldırmasının ardından Taşpınar’ın cenazesi aile kabristanı olan Taşpınar Aile Mezarlığına dualarla defin edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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