Vali Baruş Şehit Fevzi, Taştepe, Hanımınçiftliği, Orduzu ve Alacakapı Mahallelerini Ziyaret Etti

Deprem nedeniyle ilimiz Battalgazi İlçesine bağlı Şehit Fevzi, Taştepe, Hanımınçiftliği, Orduzu ve Alacakapı Mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediği ile ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınan binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Vali Aydın Baruş’un mahalle incelemelerine Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez, Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin ve Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın eşlik etti.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)