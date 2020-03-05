05 Mart 2020 Perşembe 09:14

Vali Baruş Şehit Fevzi, Taştepe, Hanımınçiftliği, Orduzu ve Alacakapı Mahallelerini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak’ta Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizi de etkileyen deprem nedeniyle, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla şehrimizin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.