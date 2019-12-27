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27 Aralık 2019 Cuma 16:30

Vali Baruş Şehit Hasan Sevinç Anısına Düzenlenen Kütüphaneyi Açtı

Malatya'da Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulunda "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için kütüphane oluşturuldu.

Vali Baruş Şehit Hasan Sevinç Anısına Düzenlenen Kütüphaneyi Açtı
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Açılış öncesi Vali Baruş yaptığı konuşmada, “Bugün burada güzel bir olayı gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. Emekli öğretmen Vural Güleç beyefendi çok güzel bir düşünceyle kızı ile birlikte bir şehidimizin adına Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulundaki kütüphaneyi düzenlediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç rahmetli kardeşimizi de bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Vatan uğruna yaptığı fedakârlıktan dolayı kendisine ve tüm şehitlerimize Allah razı olsun diyoruz. Şehitlerimizin adını yaşatmak ve yeni nesillerin hafızasında, yüreğinde onları daim kılmak için bu olaylar vesile. Biz çocuklarımızın bu vatanın hangi fedakârlıklar uğrunda yükseldiğini, hangi fedakârlıklar uğrunda bu cennet vatan topraklarının korunduğunu çok iyi bilmelerini istiyoruz. Bu anlamda şehitlerimizin adına yapılan tüm müesseseler çok değerli. Çocuklarımıza bizim aziz şehitlerimizin bağımsızlık ruhunu aktarıyor bu müesseseler ve onlar buradan yararlandıkça bu ismi burada kapıda gördükçe inşallah onları unutmayacaklar ve vatanlarına layık bir evlat olacaklar. Ben tekrar kütüphanenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum ve vesile olanlardan Vural Bey'den, kızından ve tüm okul yöneticilerimizden Allah razı olsun diyorum” dedi.

Okunan duanın ardından Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in adını taşıyan kütüphanenin açılışı Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara, şehidimizin ailesi, emekli öğretmen Vural Güleç ve şehit ailelerinin kurdeleyi kesmesiyle gerçekleştirildi.

Daha sonra Vali Baruş, "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Malatya’ da ilk Türkiye genelinde 54.sü açılan kütüphaneyi törene katılan davetliler ile birlikte gezdi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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