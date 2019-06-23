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23 Haziran 2019 Pazar 15:14

Vali Baruş, Şehit Özdemir İçin Okutulan Mevlide Katıldı

Vali Aydın Barış, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 20.06.2018 sabahı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir için okunan mevlide katıldı.

Vali Baruş, Şehit Özdemir İçin Okutulan Mevlide Katıldı
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Mevlit programına Vali Baruş, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit programı İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş’ın duaları ile son buldu.

Mevlit programının sonunda şehit babası Zekeriya Özdemir ve şehit yakınlarına taziyelerini ileten Vali Baruş mevlit çadırından ayrıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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